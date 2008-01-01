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Новости погоды


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Якутия: на севере ветра, на юге дожди


ИА "Метеоновости" / 14:14 Воскресенье, 19 июля

  Обширный двуцентровой циклон расположился над Якутией. Погода в Республике Саха неоднородна. На севере, где циклон граничит с арктическим антициклоном, бушуют ветра. На юге, в зоне действия атмосферных фронтов, грозовые дожди. В южных районах Якутии количество выпавших 18 и ночью 19 июля осадков составило 20 мм, а ветер на побережье усиливался в порывах до 22 м/с.

20 июля циклон и атмосферные фронты не покинут территорию Якутии. Пройдут дожди различной интенсивности. На юге, юго-западе и западе, в центральных районах местами ливни и грозы, при грозах ветер 15-20 м/с, сохранится жаркая погода. Днем 30..35, при дожде 25..30, на западе 15..20. / meteonovosti.ru /
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