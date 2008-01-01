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Новости погоды


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Юг Дальнего Востока во власти атмосферных фронтов


ИА "Метеоновости" / 14:33 Воскресенье, 19 июля

  Во власти циклона, один из центров которого расположился над югом Якутии, оказались Амурская область и Забайкальский край. Проливные дожди обрушились на Амурскую область. Осадки начались 18 июля и продолжались 19 июля. В Зее выпало до 44 мм небесной влаги за неполные 12 часов. В Забайкальском крае количество осадков было меньше, до 34 мм. Проливные дожди в этих краях - не редкость, особенно в июле, когда выпадает наибольшее количество осадков. Часты здесь и резкие перепады температуры. Под утро 18 июля в Хилоке воздух остыл до +1 градуса. Это значение стало рекордным. Таких холодов в это время не было с 1957 года, да и в том году термометры показали +1,2 градуса. Холодной будет и предстоящая ночь, 20 июля. Температура воздуха +2..+7 градусов, днем 14..19. В Амурской области атмосферные фронты активнее. Пройдут дожди, на юге ожидаются сильные ливни с грозами, ветер в порывах усилится до 19-24 м/с. Днем тепло, 25..30 градусов, при дождях 20..25. / meteonovosti.ru /
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