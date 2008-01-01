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Реки в Приморье выйдут из берегов

ИА "Метеоновости" / 14:53 Воскресенье, 19 июля



Циклонический вихрь переберется с юга Якутии в Приморье. Активные атмосферные фронты принесут в регион порцию непогоды. 20 и 21 июля в Приморском крае ожидаются сильные и очень сильные дожди, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с, на юге до 23-28 м/с. 20 июля в заливе Петра Великого и на юге района Поворотный-Золотой высота волны достигнет 2,5 метра, на реках сформируются дождевые паводки с резким подъемом уровня воды и достижением критических отметок. Не исключается, что реки выйдут из берегов и тогда будут подтоплены участки дорог, сельхозугодия, хозяйственные объекты. Возможны подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог. / meteonovosti.ru /



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