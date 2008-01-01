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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 20 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием высотного циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В понедельник в Москве и области сохранится вполне комфортная погода. Атмосферное давление начнет падать, но будет еще в пределах нормы, кислородный режим благоприятный. У метеозависимых людей с хроническими заболеваниями и явлениями кислородной недостаточности, с нарушениями термоадаптации, страдающих ишемической болезнью сердца, эндокринными расстройствами, такие внешние условия не вызывают неблагоприятных реакций. Комфортна такая погода для гипертоников и гипотоников, людей с нарушениями сердечного ритма, которые тяжело переносят жару, так как нет температурной нагрузки на организм. Однако, у людей молодого возраста отсутствие солнца и тепла может вызывать психологический дискомфорт, ухудшение общего самочувствия и настроения, снижение физической и умственной активности. Это проходящие симптомы, которые нормализуются при установлении солнечной и теплой погоды. / meteonovosti.ru /



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