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Глобальное потепление способствуют размножению саранчи

ИА "Метеоновости" / 06:57 Понедельник, 20 июля



Согласно новым данным, пустынная саранча продолжает представлять серьезную угрозу продовольственной безопасности и сельскому хозяйству в некоторых частях Восточной Африки, Индии и Пакистане. Это является результатом благоприятных климатических и экологических условий, заявила Всемирная метеорологическая оганизация (ВМО).



Климатические изменения, такие как повышение температуры и осадков в пустынных районах, а также сильные ветры, связанные с тропическими циклонами, создают новые условия для размножения, развития и миграции вредителей.



Первая волна вредителей в конце 2019 года уничтожила 70 000 га сельскохозяйственных угодий в Сомали и Эфиопии и 2400 кв. км пастбищ в Кении. Согласно недавней оценке, проведенной в Эфиопии, в период с декабря 2019 года по март 2020 года саранча повредила 114 000, 41 000 и 36 000 га сорго, кукурузы и пшеницы соответственно.



Региональный климатический центр ВМО, сообщил, что за последние 14 дней в северной Кении, Восточной и северо-восточной Эфиопии были зарегистрированы стаи саранчи.



Непрерывное увеличение численности саранчи имеет место даже с учетом усилий по борьбе с ней. В некоторых частях Судана взрослая саранча была зарегистрирована в большем количестве мест. Климатические условия, подходящие для развития пустынной саранчи, по прогнозам, будут в Уганде, на юге к востоку от Судана, в восточной Эфиопии, на севере Сомали и в северной Кении.



Экологические условия (в частности, наличие зеленой растительности) наиболее благоприятны в некоторых районах северо-западной Кении, Южного Судана, Эфиопии и Северного Сомали. / meteonovosti.ru /



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