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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:51 Понедельник, 20 июля



Погодные условия в столице и области определяет обширный циклонический вихрь. Сохраняются вполне комфортные условия. При облачной с прояснениями погоде местами прошумят кратковременные дожди. Температура воздуха в пределах привычных показателей. Днем термометры покажут 21..23 градуса. О каких-либо рекордах не может быть и речи. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Немного ниже нормы. Низкое давление, 738 мм рт. ст., было зафиксировано в 1973 году, а высокое, 755 мм рт. ст. - в 1959 году. Непревзойденный рекорд температуры, +35,8 градуса, так и останется в 1890 году. До +6 градусов, как в 1914 году, воздух под утро не остынет. Не ожидается и сильных ливней. Сильными дождями вошел этот день в историю наблюдений в 2000 году. За сутки на московскую землю вылилось 40 мм осадков при месячной норме 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 20 июля среднесуточная температура была в пределах нормы: ночью 13,6, днем 22,6 градуса. Ночью прошел небольшой дождь, днем осадков не было, за сутки в городе выпало 2 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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