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Жара покидает Приволжcкий федеральный округ

ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 20 июля



В Приволжском федеральном округе вторая декада июля выдалась небывало жаркой. Для примера: в Оренбурге за этот период были установлены 6 новых климатических рекордов. 15 числа столбики термометров превысили отметку +40, едва не обновился абсолютный максимум месяца (+41,6), установленный в 1956 году. Впрочем, в некоторых городах Оренбургской области абсолютные максимумы июля не устояли. Небывалой жарой с Приволжским округом щедро делились районы Западного Казахстана, находящиеся под опекой теплого антициклона.



В конце прошедшей недели в атмосфере наметились долгожданные сдвиги - на северную половину Европейской России распространяется высотная ложбина с северо-запада. В начале недели над Приволжьем сформируется циклон, который будет углубляться и смещаться по необычной траектории - на северо-запад в направлении Скандинавии. Характерной чертой предстоящих дней станут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и шквалистым усилением ветра. Жара начала отступать, после сильного зноя ночью похолодает до +13..+16, днем до +18..+23. / meteonovosti.ru /



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