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Неделя в Москве предстоит прохладная

ИА "Метеоновости" / 12:37 Понедельник, 20 июля



Погода постоянно меняется. На смену жаре приходит прохлада, дожди и легкий ветер. Но, похоже, прохладный период несколько затянулся. А температура воздуха стремится к сентябрьским значениям. Но и циклоны, определяющие погоду на европейской территории, ведут себя необычно. Один из них переберется из Волгоградской области. Ожидается незначительное потепление. Затем этот циклон объединится с циклоном, кружащим над Скандинавией и стремящимся на восток. Ожидается ненастная погода, к концу недели температура воздуха понизится.



21 июля при облачной с прояснениями погоде будут приниматься кратковременные дожди. Ночью термометры покажут 13..15 градусов, по области до +10. Днем 22..24, по области 19..24.



22 июля характер погоды существенно не изменится. По-прежнему облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью 15..17, по области до 12 градусов. Днем 21..23, по области 19..24.



23 июля облаков станет меньше, интенсивность осадков также уменьшится, ночью осадков не ожидается. Станет прохладнее. Ночью 12..14, по области 10..15, днем 18..20, по области 17..22.



Завершится рабочая неделя прохладной погодой. Ночью 10..15, днем 17..22. При переменной облачности местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /



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