

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода на европейском юге неустойчивая

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 20 июля



На европейском юге погодные условия определяет заполняющийся циклон с центром над Волгоградской областью и его атмосферные фронты. Не обходится без дождей и гроз, сохраняется жаркая погода. И снова не обошлось без рекордов. 19 июля во Владикавказе термометры показали +34,2 градуса, а в Минеральных Водах +38,2. В ближайшие дни жара не ослабеет, а даже усилится. В Дагестане термометры покажут +40..+42 градуса. На Северном Кавказе, в Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкии сохраняется максимальный уровень пожарной опасности. В отдельных районах степной зоны Кабардино-Балкарии атмосферная засуха достигла критериев опасного явления. В течение месяца не было эффективных осадков (более 5 мм), температура повышалась до 37..42 градусов. Из-за засухи урожай сельскохозяйственных культур может сильно пострадать.



Но атмосферные фронты, пересекающие регион, внесут коррективы в погоду. 21 и 22 июля местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Краснодарском крае местами сильные дожди и град, порывы ветра до 15-20 м/с. Преобладающая температура 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



