Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
20 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода на европейском юге неустойчивая


ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 20 июля

  На европейском юге погодные условия определяет заполняющийся циклон с центром над Волгоградской областью и его атмосферные фронты. Не обходится без дождей и гроз, сохраняется жаркая погода. И снова не обошлось без рекордов. 19 июля во Владикавказе термометры показали +34,2 градуса, а в Минеральных Водах +38,2. В ближайшие дни жара не ослабеет, а даже усилится. В Дагестане термометры покажут +40..+42 градуса. На Северном Кавказе, в Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкии сохраняется максимальный уровень пожарной опасности. В отдельных районах степной зоны Кабардино-Балкарии атмосферная засуха достигла критериев опасного явления. В течение месяца не было эффективных осадков (более 5 мм), температура повышалась до 37..42 градусов. Из-за засухи урожай сельскохозяйственных культур может сильно пострадать.

Но атмосферные фронты, пересекающие регион, внесут коррективы в погоду. 21 и 22 июля местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Краснодарском крае местами сильные дожди и град, порывы ветра до 15-20 м/с. Преобладающая температура 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+23
Вт.
21 июл.
+22
Ср.
22 июл.
+21
Чт.
23 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Ахваз		 -4
Ушуайя

некомфортное место: Шиллонг
комфортное место: Бэньси

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100