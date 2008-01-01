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В Забайкалье снова дождь и ветер

ИА "Метеоновости" / 16:46 Понедельник, 20 июля



Забайкальский край и Бурятия в минувший день, 19 июля, находились в тыловой части циклона, который сначала испортил погоду в Иркутской области, а затем устремился на восток. Прошли сильные дожди, в Бурятии выпало до 24 мм осадков, в Забайкальском крае до 34 мм. Ветер в порывах усиливался до 23-28 м/с. Не обошлось без последствий. Из-за продолжительных дождей подтоплены подвалы некоторых домов в частном секторе. Порывами ветра срывало крыши, ломало заборы. Повалены деревья, в некоторых селах порваны линии электропередач. В ближайшие дни погода в Забайкалье наладится. Атмосферное давление постепенно растет. 21 июля дожди если и пройдут, то небольшие и умеренные, сильных осадков не прогнозируется. Ослабеет и ветер. Порывы его не превысят 15-20 м/с. Преобладающая температура 23..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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