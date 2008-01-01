Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
20 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Забайкалье снова дождь и ветер


ИА "Метеоновости" / 16:46 Понедельник, 20 июля

  Забайкальский край и Бурятия в минувший день, 19 июля, находились в тыловой части циклона, который сначала испортил погоду в Иркутской области, а затем устремился на восток. Прошли сильные дожди, в Бурятии выпало до 24 мм осадков, в Забайкальском крае до 34 мм. Ветер в порывах усиливался до 23-28 м/с. Не обошлось без последствий. Из-за продолжительных дождей подтоплены подвалы некоторых домов в частном секторе. Порывами ветра срывало крыши, ломало заборы. Повалены деревья, в некоторых селах порваны линии электропередач. В ближайшие дни погода в Забайкалье наладится. Атмосферное давление постепенно растет. 21 июля дожди если и пройдут, то небольшие и умеренные, сильных осадков не прогнозируется. Ослабеет и ветер. Порывы его не превысят 15-20 м/с. Преобладающая температура 23..28 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+23
Вт.
21 июл.
+22
Ср.
22 июл.
+21
Чт.
23 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Ахваз		 -4
Ушуайя

некомфортное место: Шиллонг
комфортное место: Бэньси

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100