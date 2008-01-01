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Новости погоды
Во Владивостоке ветер валит деревья
ИА "Метеоновости" / 16:58 Понедельник, 20 июля
Южный циклон принес в Приморье очередную порцию непогоды. Атмосферные фронты пересекали Приморский край вечером 19 и днем 20 июля. Осадков южный циклон принес сравнительно немного. А ветер в порывах достигал 25-30 м/с. Штормовой ветер редко проходит незамеченным. В Приморье уже подсчитывают убытки. Во Владивостоке ветер ломал деревья. Повреждены десятки автомобилей. Сорваны кровли с построек, частично сломаны ограды и рекламные щиты. Пик непогоды придется на ночь 21 июля. Ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра до 20-25 м/с. Днем непогода пойдет на спад. Дождь ослабеет, порывы ветра не превысят 11-16 м/с. / meteonovosti.ru /
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