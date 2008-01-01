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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:13 Вторник, 21 июля

  Предстоящим днём влияние циклона, расположившегося в районе Ивановской области, скажется на характере погоды в столичном регионе.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 21 июля при облачной с прояснениями погоде будет приниматься кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 22..24 градуса, по области 19..24. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление ещё немного понизится и к середине дня достигнет отметки 740 мм рт ст.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы.

Такие внешние условия оказывают на организм метеозависимых людей с дыхательной и кислородной недостаточностью повышенную нагрузку. Некомфортно чувствуют себя люди с бронхо-легочными заболеваниями (бронхит, бронхиальная астма), ишемической болезнью сердца, перенесшие сосудистые нарушения. Рекомендуется щадящий режим, стараться больше времени уделить отдыху, полезны дыхательные упражнения на свежем воздухе.

Для не метеочувствительных людей такая погода является характерной, а дискомфорт может быть связан с отсутствием солнца у лиц с вегетативными и психоэмоциональными расстройствами.

Геомагнитный фон 21 июля спокойный. / meteonovosti.ru /
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