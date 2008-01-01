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Новости погоды
Неделя прохлады в Москве
ИА "Метеоновости" / 08:05 Вторник, 21 июля
Жаркий июль в столичном регионе прервалась 14 июля. Средняя суточная температура воздуха стала ниже нормы, 16 и 17 июля отрицательная аномалия температуры воздуха оказалась ниже нормы на пару градусов. За последние 7 дней на город выпало 40-45 мм осадков, что составляет в среднем 44% месячной нормы.
До конца рабочей недели погоду в центре Европейской России будет определять циклон, который обоснуется над Ярославской областью. Дождь от небольшого, до умеренного будет приниматься каждый день. И прохлада сохранится. Средняя суточная температура воздуха прогнозируется около 16 градусов, что ниже нормы на 2 -2,5 градуса. По климату это соответствует первой декаде июня или середине августа.
До конца июля жары в Москве и области ждать не приходится, к концу июля температурный фон в столичном регионе лишь вернется к норме. / meteonovosti.ru /
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