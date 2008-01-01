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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:28 Вторник, 21 июля



В Москве и области незначительно потеплеет - регион окажется во владениях южного циклона, который перемещается по несвойственной для него траектории. Сохраняются вполне комфортные условия. При облачной с прояснениями погоде местами прошумят кратковременные дожди. Температура воздуха в пределах привычных показателей. Днем термометры покажут 22..24 градуса. О каких-либо рекордах не может быть и речи. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Немного ниже нормы. Непревзойденный рекорд температуры, +32,7 градуса, так и останется в 1885 году. До +6,7 градусов, как в 1901 году, воздух под утро не остынет. Не ожидается и сильных ливней. Сильными дождями вошел этот день в историю наблюдений в 2000 году. За сутки на московскую землю вылилось 39,5 мм осадков при месячной норме 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 21 июля среднесуточная температура была в пределах нормы: ночью 15,8, днем 23,2 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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