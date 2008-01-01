Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
21 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:28 Вторник, 21 июля

  В Москве и области незначительно потеплеет - регион окажется во владениях южного циклона, который перемещается по несвойственной для него траектории. Сохраняются вполне комфортные условия. При облачной с прояснениями погоде местами прошумят кратковременные дожди. Температура воздуха в пределах привычных показателей. Днем термометры покажут 22..24 градуса. О каких-либо рекордах не может быть и речи. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Немного ниже нормы. Непревзойденный рекорд температуры, +32,7 градуса, так и останется в 1885 году. До +6,7 градусов, как в 1901 году, воздух под утро не остынет. Не ожидается и сильных ливней. Сильными дождями вошел этот день в историю наблюдений в 2000 году. За сутки на московскую землю вылилось 39,5 мм осадков при месячной норме 94 мм.

В прошлом, 2019 году, 21 июля среднесуточная температура была в пределах нормы: ночью 15,8, днем 23,2 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+17
Вт.
21 июл.
+22
Ср.
22 июл.
+21
Чт.
23 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Месджеде-Солеймани		 -7
Квинстаун

некомфортное место: Казачинское
комфортное место: Помона

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100