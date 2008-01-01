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Капризы уральской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:08 Вторник, 21 июля



Погода Урала в центральном месяце года, как нигде в России, продемонстрировала капризный характер. Из аномальных холодов вступила в изнурительный зной, а затем и вовсе залила дождями. Погода начавшегося июля мало напоминала о лете. В первые дни месяца температура не дотягивала до номы 7-8 градусов, а под утро понижалась до небольших положительных значений. Но уже со второй пятидневки месяца, с приходом антициклона, она начала быстро наверстывать упущенное тепло. А 9 июля температура начала счет рекордам. В Екатеринбурге 12 дней подряд сохранялась тридцатиградусная жара, а в середине месяца температура и вовсе приблизилась к сорокаградусной отметке. Вторая декада месяца оказалась уже на 8-9 градусов выше средних многолетних значений. Жара сопровождалась дефицитом осадков, за 20 дней в столице Среднего Урала выпало лишь 2 мм небесной влаги.



Аналогичная картина наблюдалась и на Южном Урале. В Челябинске с 7 по 19 июля столбики термометров в дневные часы удерживалась в интервале 32:37 градусов.



В понедельник жаркий антициклон отправился на север Урала, уступая место циклоническому вихрю с верховья Волги. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось сильными ливнями с грозами и усилением ветра, а жара спала. В Челябинской области сильные дожди с грозами прошли повсеместно: в Златоусте выпало до 49 мм осадков, а в городе Верхний Уфалей - 68 мм, что составляет две трети от месячной нормы.



В Свердловской области дожди прошли в большинстве районов, но по интенсивности были от небольших до очень сильных. Сильными ливнями отличился поселок Бисерть, где за сутки выпало больше месячной нормы осадков, 102 мм.



В городе Нижние Серги из-за проливных дождей две небольшие речки вышли из берегов и затопили улицы. Бурные потоки сносили заборы, машины и даже металлические гаражи. Из-за наводнения администрации города пришлось остановить работу крупного металлургического завода, расположенного в городе.



Сильные дожди на Урале сохранятся и в ближайшие три дня. Температура продолжит понижаться и к выходным дням ожидается уже на 1-2 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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