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Новости погоды


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Дожди в центре России идут неравномерно


ИА "Метеоновости" / 12:07 Вторник, 21 июля

  По средним климатическим данным в Москве самый обильный на осадки месяц - июль. По данным метеостанции ВДНХ, норма осадков в центральном месяце лета составляет 94 мм, а это почти в три раза больше, чем в марте.

Но год на год не приходится. Так относительно недавно, в 2014 году, за весь июль выпало лишь 4 мм осадков, а в 2008 году - почти две месячных нормы (192%).

В текущем июле дождей в центральных областях Европейской России много, но идут они неравномерно. За истекшие 20 дней в большинстве областей Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, норма по осадкам уже выполнена. Самыми обильными на небесную влагу стали Владимирская и Тверская области, где выпало значительно больше нормы. В областных центрах Владимире и Твери в июльских копилках уже оказалось 124 мм и 134 мм соответственно, при норме 84 и 98 мм.

В то же время Рязанская область остается с дефицитом осадков. В Рязани за истекшие дни накопилось 52 мм, а это 63% от нормы. / meteonovosti.ru /
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