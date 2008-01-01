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Якутск не уступает по теплу Сочи

ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 21 июля



Несмотря на суровые зимы, жаркая погода летом в столице Якутии бывает часто. В каждом третьем году в июле температура превышает отметку в +30 градусов. Не стал исключением и июль 2020 года. За тридцатиградусную отметку температура перешагнула уже первого числа. В дальнейшем волны тепла сменялись прохладой, и все же за истекшие дни в этом северном городе дневная температура 7 раз преодолевала заветный рубеж. А в понедельник и вовсе повысилась до +35.2 градусов. А вот осадков выпало лишь 8 мм за весь период.



По сравнению с самым южным черноморским курортом России, Сочи, Якутск лидирует. В Сочи 20 июля температура лишь добралась до отметки +30.4 градусов, а осадков набралось уже 75 мм.



Самая высокая температура России отмечалась в Дагестане, +41.5 градусов. Сорокаградусную отметку температура преодолела в Ставрополье и Калмыкии. / meteonovosti.ru /



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