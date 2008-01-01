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Крым - дожди и грозы надолго не задержаться

ИА "Метеоновости" / 19:34 Вторник, 21 июля



Вторые сутки погода в Крыму остается неустойчивой. В понедельник, 20 июля, на полуострове отмечались кратковременные дожди от небольших до умеренных, местами громыхали грозы. Однако еще в течение суток высока вероятность того, что конвективная стихия ударит не на шутку - по прогнозам, на полуострове возможны сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. В связи с этим пока еще действует штормовое предупреждение.



Если бы не высокая грозовая активность, то отдых на пляжах Тавриды можно было бы назвать идеальным - температура воздуха держалась в пределах +25..+30, при этом температура морской воды от +21 в Евпатории до +25 в Керченском проливе.



И погода пойдет навстречу отдыхающим - с середины и до окончания недели под влиянием области повышенного давления солнца будет много, осадков не ожидается. Температура ночью +15..+18, днем +25..+28, в конце недели местами до +32. / meteonovosti.ru /



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