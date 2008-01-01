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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:17 Среда, 22 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

Для каждой местности характерен свой климат. Московская погода в июле соответствует климатической норме, метеопараметры если и отличаются от привычных, то незначительно. Комфортные температурный и кислородный режимы являются благоприятными для метеозависимых людей, прежде всего при заболеваниях с симптомами хронической кислородной недостаточности, эндокринными нарушениями, а также для лиц, которые плохо переносят жару и духоту.

Однако для многих жителей мегаполиса преобладание облачной погоды с повышенной влажностью и колебаниями атмосферного давления, которое начнет понижаться и будет ниже нормы на 5-8 мм. рт. ст., такие внешние условия мало комфортны и могут сопровождаться вегетативными и психологическими симптомами. Такими как головные боли, сонливость, снижение активности и настроения.

В этих случаях позитивное влияние могут оказать занятия спортом, физические упражнения на воздухе, водные процедуры и общие ванны с добавлением растительных, ароматических, а также аптечных препаратов: йодобром, морская соль, хвойный экстракт (эти процедуры лучше принимать вечером за 1,5-2часа до сна).

Геомагнитный фон 22 июля спокойный. / meteonovosti.ru /
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