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Этот день в истории наблюдений

ИА "Метеоновости" / 09:40 Среда, 22 июля



После изнурительной жары, наблюдавшейся в столичном регионе в первой половине июля, во второй половине месяца погода проявляет умеренность. И хотя дожди идут почти ежедневно, и норму по осадкам Москва уже выполнила, температурный фон в текущие дни придерживается обычных для этой поры значений. Вот и сегодня максимальная температура не отойдет далеко от двадцатиградусной отметки, а ее среднесуточное значение ожидается в пределах нормы. При таких показателях температуры, как ночью, так и днем она будет далека от рекордов.



Самая низкая температура, наблюдавшаяся 22 июля, отмечалась в далеком 1888 году, под утро она понижалась до +6.2 градусов, холоднее в эти сутки с тех пор ни разу не случалось.



А в 2010 году в течение 10 дней максимальная температура устанавливала рекорды. Не стал исключением и день 22 июля, когда температура повысилась до +35.2 градусов. Но в этом году подобная жара Москве не грозит.



Сильными дождями отметился этот день в 1898 и 1974 году, выпало около 20 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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