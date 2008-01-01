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Самые жаркие места на территории России

ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 22 июля



На северо-востоке Якутии сохраняется аномально жаркая погода со средней суточной температурой, превышающей климатическую норму на 10-14 градусов. Неоднократно в нынешнем сезоне обновлялись абсолютные максимумы температуры. Не исключением стал и вчерашний день: так в Верхоянске и Усть-Мома были обновлены температурные рекорды 1941 года. Температура там повышалась до 34,9 градуса ( предыдущие рекорды составляли в Верхоянске 33,9 и 34,9 градуса в Усть-Мома). Это выше чем на Черноморских курортах, но все же ниже чем в Дагестане, Калмыкии и Ставропольском крае, где днем 21 июля воздух местами прогревался до 35-37 градусов. А сутками ранее температура там достигала 40 градусов! На северо-востоке Якутии в ближайшие 2-3 дня сохранится жаркая погода с дневными температурами, достигающими 35 градусов. А вот в Калмыкии, Ставропольском крае и Дагестане ослабление жары продолжится и будет сопровождаться дождя, грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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