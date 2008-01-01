

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Крыму налаживается

ИА "Метеоновости" / 12:39 Среда, 22 июля



ветер усиливался в порывах до 16-23 м/с.



Самые сильные осадки прошли в Бахчисарайском и Белогорском районах: в Почтовом выпало 59 мм (очень сильный дождь), в Белогорске 46 мм. В городе Бахчисарай отмечены случаи подтопления домовладений. Около месячной нормы осадков (до 40 мм) обрушилось на городской округ Судак.



С середины недели в связи с влиянием области повышенного давления погода становится курортной: по прогнозам, до окончания недели осадков не ожидается, ночью 14-19, днем 27-33 градуса. Комфортной будет и температура воды: так в районе Евпатории вода прогрелась до 23, у берегов Ялты и Феодосии до 24, у побережья Судака до 25, а в Керчи до 26 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



