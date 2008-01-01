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Погода в Крыму налаживается
ИА "Метеоновости" / 12:39 Среда, 22 июля
21 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение, которое полностью оправдалось. В ночь на 21 июля атмосферный фронт принес сильные и очень сильные дожди с грозами, на востоке полуострова ветер усиливался в порывах до 16-23 м/с.
Самые сильные осадки прошли в Бахчисарайском и Белогорском районах: в Почтовом выпало 59 мм (очень сильный дождь), в Белогорске 46 мм. В городе Бахчисарай отмечены случаи подтопления домовладений. Около месячной нормы осадков (до 40 мм) обрушилось на городской округ Судак.
С середины недели в связи с влиянием области повышенного давления погода становится курортной: по прогнозам, до окончания недели осадков не ожидается, ночью 14-19, днем 27-33 градуса. Комфортной будет и температура воды: так в районе Евпатории вода прогрелась до 23, у берегов Ялты и Феодосии до 24, у побережья Судака до 25, а в Керчи до 26 градусов. / meteonovosti.ru /
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