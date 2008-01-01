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Смерч в районе Сочи

ИА "Метеоновости" / 13:53 Среда, 22 июля



В летнее время смерчи над поверхностью Черного моря наблюдаются довольно часто. А во вторник в середине дня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность). Сильный ветер поднимал в воздух пляжную мебель, вещи отдыхающих, переворачивал скамейки на набережной и выбивал стекла в кафе. Под напором воды с пляжа были снесены шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи. К счастью, туристы успели спрятаться от шторма в отелях. Ранее Краснодарское ГУ МЧС объявило, что на территории края ожидаются ливни и грозы со шквалистым ветром до 20 м/с, а в городской администрации заявили, что никто не пострадал. В этот же день по курорту прошли еще три смерча. Первый смерч сформировался в реке Сочи, второй - в поселке Дагомыс, третий прошел по поселку Аше Лазаревского района. Вреда они принесли меньше.



В предстоящие сутки погода на юге Европейской России улучшится. С усилением влияния антициклона дожди прекратятся, с четверга по субботу днем 25-30, местами до 33 градусов. К субботе усилится ветер, порывы которого в районе Анапа-Геленджик могут достигать 15-17 м/с, а в районе Новороссийска 16-21 м/с.



Вода на Черноморском побережье краснодарского края прогрелась до 25-26 градусов. / meteonovosti.ru /



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