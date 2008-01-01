Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
22 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Смерч в районе Сочи


ИА "Метеоновости" / 13:53 Среда, 22 июля

  В летнее время смерчи над поверхностью Черного моря наблюдаются довольно часто. А во вторник в середине дня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность). Сильный ветер поднимал в воздух пляжную мебель, вещи отдыхающих, переворачивал скамейки на набережной и выбивал стекла в кафе. Под напором воды с пляжа были снесены шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи. К счастью, туристы успели спрятаться от шторма в отелях. Ранее Краснодарское ГУ МЧС объявило, что на территории края ожидаются ливни и грозы со шквалистым ветром до 20 м/с, а в городской администрации заявили, что никто не пострадал. В этот же день по курорту прошли еще три смерча. Первый смерч сформировался в реке Сочи, второй - в поселке Дагомыс, третий прошел по поселку Аше Лазаревского района. Вреда они принесли меньше.

В предстоящие сутки погода на юге Европейской России улучшится. С усилением влияния антициклона дожди прекратятся, с четверга по субботу днем 25-30, местами до 33 градусов. К субботе усилится ветер, порывы которого в районе Анапа-Геленджик могут достигать 15-17 м/с, а в районе Новороссийска 16-21 м/с.

Вода на Черноморском побережье краснодарского края прогрелась до 25-26 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Чт.
23 июл.
+18
Пт.
24 июл.
+19
Сб.
25 июл.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эль-Насирия		 -6
Пунта-Аренас

некомфортное место: Мар-дель-Плата
комфортное место: Хэйхэ

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100