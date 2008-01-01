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Погода и здоровье в московском регионе

ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 22 июля



До конца недели характер погоды в столичном регионе изменится мало: при переменной облачности днем местами пройдет кратковременный дождь, температура будет близка к 20-ти градусным значениям, ночью же она ненамного превысит 10 градусов, а в Подмосковье может и не достигнуть этих значений. Средняя же суточная температура не доберет до климатической нормы 3-4-х градусов. Для метеозависимых людей, которые плохо переносят жару, такие погодные условия являются благоприятными, ведь будет в норме и кислородный режим. Однако метеопатические реакции, симптомы недомогания все же могут отмечаться у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно у гипотоников и гипертоников, с вегетативными и психоэмоциональными расстройствами. С отдельными периодами неустойчивости прогнозируется и геомагнитное поле. Постарайтесь себя не перегружать и больше времени проводите на свежем воздухе. К выходным температура начнет медленно повышаться, в воскресенье днем уже 20-25 градусов, однако без коротких дождей не обойдется. / meteonovosti.ru /



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