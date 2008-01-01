|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:01 Четверг, 23 июля
Центр дождливого циклона сместится на Скандинавию, а на московский регион с запада усилит свое влияние антициклон. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 743 мм рт ст. С западным ветром продолжится поступление прохладного воздуха. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 17..22 градуса. Западный ветер усилится до 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.
В столичном регионе атмосферное давление начнет повышаться, но еще останется ниже нормы. На 2-3 градуса ниже нормы будет и температура воздуха. Кислородный режим благоприятный. Многие метеочувствительные люди к такой погоде уже привыкли. А для метеозависимых людей, которые плохо переносят жару, такие внешние условия являются благоприятными.
Метеопатические реакции, симптомы недомогания могут отмечаться у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно у гипотоников и гипертоников, с вегетативными и психоэмоциональными расстройствами. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.