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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 23 июля



В Москве и области сохранится прохладная погода, местами прошумят кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха 18..20 градусов, ветер западный 5-10 м/с. Самой холодной ночь была в 1904 и 1964 гг., когда температура под утро понижалась до +6,5 градуса. А самым жарким - день 2010 года, когда воздух прогревался до +36,3 градусов. В том памятном году жара только начинала "набирать силу" и впереди были еще рекорды!



Самым дождливым в Москве 23 июля выдался далекий 1898 год, когда выпало 26,9 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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