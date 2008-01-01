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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 23 июля

  В Москве и области сохранится прохладная погода, местами прошумят кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха 18..20 градусов, ветер западный 5-10 м/с. Самой холодной ночь была в 1904 и 1964 гг., когда температура под утро понижалась до +6,5 градуса. А самым жарким - день 2010 года, когда воздух прогревался до +36,3 градусов. В том памятном году жара только начинала "набирать силу" и впереди были еще рекорды!

Самым дождливым в Москве 23 июля выдался далекий 1898 год, когда выпало 26,9 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Дарджилинг
комфортное место: Сальтильо

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