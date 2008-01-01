Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
О погоде в Москве в выходные дни
ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 23 июля
Неделя в столице выдалась не совсем летней. Несмотря на то, что температура воздуха в пределах привычных значений, погоду летней назвать сложно. Виной тому - циклонические вихри и их атмосферные фронты. Циклон из Скандинавии принес прохладный воздух. Шедший по непривычной траектории циклон из Поволжья дал надежду на потепление, но тепло в среднюю полосу не спешит. А в ближайшие дни температура и вовсе понизится, станет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Даже в северных районах теплее.
В пятницу, 24 июля, переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, +10..+12, по области 8..13 градусов. Днем местами кратковременный дождь, 18..20, по области +17..+22.
В субботу, 25 июля, при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночью 10..12, по области 8..13. Днем 19..21, по области 17..22.
В воскресенье, 26 июля, тепло вернется в столичный регион. Ночью без осадков, +13..+15, по области 12..17. Днем при переменной облачности местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди. Воздух прогреется до 23..25 градусов, по области до 20.
Дальнейшее потепление ожидается с начала новой недели. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения