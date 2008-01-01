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О погоде в Москве в выходные дни

ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 23 июля



Циклон из Скандинавии принес прохладный воздух. Шедший по непривычной траектории циклон из Поволжья дал надежду на потепление, но тепло в среднюю полосу не спешит. А в ближайшие дни температура и вовсе понизится, станет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Даже в северных районах теплее.



В пятницу, 24 июля, переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, +10..+12, по области 8..13 градусов. Днем местами кратковременный дождь, 18..20, по области +17..+22.



В субботу, 25 июля, при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночью 10..12, по области 8..13. Днем 19..21, по области 17..22.



В воскресенье, 26 июля, тепло вернется в столичный регион. Ночью без осадков, +13..+15, по области 12..17. Днем при переменной облачности местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди. Воздух прогреется до 23..25 градусов, по области до 20.



Дальнейшее потепление ожидается с начала новой недели. / meteonovosti.ru /



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