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В Якутии теплее, чем в Московской области

ИА "Метеоновости" / 13:19 Четверг, 23 июля



Лето в средней полосе ЕТР переменчивое. То жара, то прохлада. И дожди случаются, и ветры. Очередное испытание - дожди и холод. Температура воздуха ниже привычных значений на 2-4 градуса. А в Якутии - настоящая жара. Температура здесь выше нормы на 2-4 градуса, в северных районах на 6-8 градусов. Большая часть территории Республики Саха "греется" в теплом секторе циклона. Снова из республики поступают данные о температурных рекордах. 22 июля в Чокурдахе термометры показали 29,8 градуса. Ранее, в 2005 году, рекорд скромнее, +28 градусов. Еще жарче, 31,7 градуса, было в Среднеколымске. В Усть-Моме жарко даже для черноморского побережья: +36 градусов. В ближайшие дни ситуация не изменится. 24 июля преобладающая температура в дневные часы 27..32 градуса, на северо-востоке до +36, на северо-западе и на юге прохладнее, 18..23. На юге, на северо-западе и на Нижней Лене пройдут дожди от небольших до умеренных, возможны грозы и порывистый ветер до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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