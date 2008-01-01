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Скандинавский циклон хозяйничает в Северо-Западном районе

ИА "Метеоновости" / 14:07 Четверг, 23 июля



Обширный циклонический вихрь, центр которого перебирается с севера Скандинавского полуострова в Карелию, несет не только холодный воздух, но также обильные осадки и резкий порывистый ветер. 22 и ночью 23 июля сильные грозовые дожди обрушились на Карелию. Выпало до 32 мм осадков. Не обошли дожди и грозы стороной Архангельскую область, где выпало до 21 мм небесной влаги. До Ненецкого округа осадки не добрались, зато сильный ветер (до 22 м/с в порывах) добрался. Порывы ветра в регионе были связаны разницей давления между арктическим антициклоном и скандинавским циклоном. Следует упомянуть знаменитую сильными ветрами станцию Малые Кармакулы. 22 июля здесь существенных порывов ветра зафиксировано не было. Зато воздух прогрелся до 23,9 градуса. Позади остался рекорд 1960 года - 22,5 градуса.



24 июля жаркая аномально теплая погода сохранится на севере ЕТР. Днем термометры покажут 20..25 градусов, местами до 29. Впереди очередные температурные рекорды. В Карелии и в Северо-Западном районе прохладнее, 15..20, пройдут дожди от небольших до умеренных. / meteonovosti.ru /



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