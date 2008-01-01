Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
23 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Скандинавский циклон хозяйничает в Северо-Западном районе


ИА "Метеоновости" / 14:07 Четверг, 23 июля

  Обширный циклонический вихрь, центр которого перебирается с севера Скандинавского полуострова в Карелию, несет не только холодный воздух, но также обильные осадки и резкий порывистый ветер. 22 и ночью 23 июля сильные грозовые дожди обрушились на Карелию. Выпало до 32 мм осадков. Не обошли дожди и грозы стороной Архангельскую область, где выпало до 21 мм небесной влаги. До Ненецкого округа осадки не добрались, зато сильный ветер (до 22 м/с в порывах) добрался. Порывы ветра в регионе были связаны разницей давления между арктическим антициклоном и скандинавским циклоном. Следует упомянуть знаменитую сильными ветрами станцию Малые Кармакулы. 22 июля здесь существенных порывов ветра зафиксировано не было. Зато воздух прогрелся до 23,9 градуса. Позади остался рекорд 1960 года - 22,5 градуса.

24 июля жаркая аномально теплая погода сохранится на севере ЕТР. Днем термометры покажут 20..25 градусов, местами до 29. Впереди очередные температурные рекорды. В Карелии и в Северо-Западном районе прохладнее, 15..20, пройдут дожди от небольших до умеренных. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+14
Пт.
24 июл.
+18
Сб.
25 июл.
+21
Вс.
26 июл.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Эль-Насирия		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Дарджилинг
комфортное место: Сальтильо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100