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Новости погоды


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Дожди в Челябинской области не ослабевают


ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 23 июля

  Погодные условия в Челябинской области определяет небольшой циклонический вихрь, пришедший с юга. В зоне действия активных атмосферных фронтов этого циклона оказалась Челябинская область. Снова здесь непогода. 22 и ночью 23 июля прошел сильный дождь, гремели грозы. За неполные сутки в регионе выпало до 39 мм небесной влаги. На достигнутом атмосферные фронты не остановятся. 24 июля пройдут грозовые дожди, в отдельных районах сильные. Порывы ветра до 12-17 м/с. 25 июля осадки ослабеют, а 26 июля непогода вновь вернется: пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 10-15 м/с. Преобладающая температура ночью 11..16 градусов, днем 22..27. / meteonovosti.ru /
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