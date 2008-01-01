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Новости погоды


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Атмосферные фронты не оставляют в покое Центральный район


ИА "Метеоновости" / 16:05 Четверг, 23 июля

  Необычная синоптическая ситуация наблюдается в средней полосе ЕТР. С одной стороны, влияние на погоду оказывает южный циклон, идущий по непривычной траектории. С другой стороны - циклон со стороны Скандинавии. Эти циклоны объединяются в единый вихрь. Атмосферные фронты, пересекающие регион, становятся причиной дождей и гроз. 22 и ночью 23 июля атмосферный фронт пересекал Ивановскую область, где выпало 20 мм осадков за 12 часов. Гремели грозы. 24 июля погодные условия не изменятся: по-прежнему циклон и атмосферные фронты. Местами прошумят кратковременные грозовые дожди, усилится ветер. Ночью термометры покажут 7..12 градусов, днем воздух прогреется до 17..22. / meteonovosti.ru /
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