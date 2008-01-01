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Новости погоды


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Непогода на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 17:23 Четверг, 23 июля

  Активный циклонический вихрь, стремительно перемещавшийся из акватории Охотского моря в акваторию Берингова моря, принес сильные дожди на Камчатку и на северные Курилы. Количество выпавших осадков составило 18-25 мм. Значительное количество для этих мест. Дождь начался в регионе в вечерние часы 22 июля и продолжался до утра 23 июля. В настоящее время идет небольшой дождь.

24 июля погода как на Камчатке, так и на Курильских островах наладится. Погодные условия станет определять барический гребень. Но и атмосферные фронты напомнят о себе. Пройдут небольшие дожди, утром на северных Курилах сгустятся туманы. Температура воздуха +10..+15 градусов. / meteonovosti.ru /
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