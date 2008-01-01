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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:27 Пятница, 24 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 17..22 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

Характер погоды в столичном регионе изменится мало. По-прежнему будет прохладно. Немного подрастет атмосферное давление и фон его будет близок к нормальному. Для многих метеозависимых людей, плохо переносящих жару, такая погода является благоприятной, тем более, что и кислородный режим в норме. Однако, метеопатические реакции, симптомы недомогания могут отмечаться у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно у гипотоников и гипертоников, с вегетативными и психоэмоциональными расстройствами. / meteonovosti.ru /
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