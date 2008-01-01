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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:59 Пятница, 24 июля



Погода, характерная скорее для сентября, чем для июля, сохраняется в Москве и области. Днем местами прошумят кратковременные дожди, днем термометры покажут 18..20 градусов, что ниже нормы на 3-4 градуса. Да и ночью +10..+12, то есть, далеко не рекорд. Рекорд холода, +4,8 градуса, был установлен в начале прошлого века, утром 24 июля 1901 года. Рекорд максимально температуры состоялся в 2010 году, знаменитом аномально жаркими летними днями. В том году было установлено много температурных рекордов. Так, рекордно теплым был период с 22 по 29 июля. Самым дождливым в Москве 24 июля был 1951 год, когда выпало 59,6 мм осадков при месячной норме 94 мм.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была в пределах нормы. Ночью +16,7, днем 21,1 градуса. Прошел дождь, выпало 5 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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