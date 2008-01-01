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Новости погоды


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Санкт-Петербург: какую погоду ждать на День ВМФ?


ИА "Метеоновости" / 10:09 Пятница, 24 июля

  Вторые сутки малоподвижный циклон с центром над Ботническим заливом поддерживает прохладную, временами дождливую погоду в Санкт-Петербурге. За это время июльская статистика осадков пополнилась на 19 мм. После царившего накануне летнего тепла существенно похолодало, а в совокупности с высокой влажностью и порывистым ветром ощущения стали почти осенними.

26 июля страна будет отмечать день Военно-морского флота. В Северной столице пройдет приуроченный к празднику главный морской парад, в котором примут участие более 40 кораблей и подводных лодок и около 40 самолетов и вертолетов. Придется ли участникам и зрителям мокнуть под дождем, и каковы перспективы полюбоваться на воздушную часть парада?

В субботу облачно, дождливо и ветрено, максимальная температура вряд ли превысит +18. / meteonovosti.ru /
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