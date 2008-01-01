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Новости погоды


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Неустойчивая погода от Балтики до Урала


ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 24 июля

  В минувшие сутки зона сильных дождей протянулась полосой от Кольского полуострова до Среднего Урала. Виной тому стал активный циклонический вихрь с центром над северной акваторией Балтийского моря.

Области северо-запада Европейской России полностью оказались охвачены ненастной зоной. Самые сильные дожди, сопровождаемые грозами, пролились в Мурманской области, выпало до 36 мм осадков. В Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях июльская копилка осадков пополнилась на 15-20 мм. Атмосферные фронты этого циклона протянулись к верховью Волги. В Центральном федеральном округе под их влияние попала северо-восточная область, Костромская. Сильные дожди прошли здесь в четверг, а местами сохранялись и в ночь на пятницу. На северо-востоке области, в городе Кологрив, выпало до 34 мм осадков, а это треть месячной нормы, гремели грозы. В Костроме дожди были не такими интенсивными, до 5 мм.

Дальше зона дождей протянулась на Верхнюю и Среднюю Волгу. В Поволжье наибольшее количество осадков досталось городу Котельнич Кировской области, 48 мм. Чуть меньше, 45 мм, досталось городу Новый Торьял, расположенном в Республике Марий Эл. В столице Татарстана копилка осадков пополнилась на 27 мм. Везде гремели грозы.

Закончил свое дождливое шествие циклон на Урале. Самыми интенсивными дожди были в Челябинской области, от 27 до 45 мм.

Сегодня в погоде перечисленных выше территории мало что изменится. Вновь дожди и грозы, сильными и очень сильными они ожидаются в Кировской области.

На улучшение погоды можно рассчитывать лишь на следующей неделе, с приходом в эти края арктического антициклона. / meteonovosti.ru /
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