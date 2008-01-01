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Новости погоды
На Дальнем Востоке ни дня без дождя
ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 24 июля
Июль продолжает испытывать жителей южный районов Дальнего Востока дождливой и ветреной погодой. Именно на юге региона складываются благоприятные условия для формирования волновых циклонов. Нескончаемой чередой они движутся в западно-восточном направлении вдоль Амура.
Очередной волновой циклон в четверг сформировался над югом Забайкальского края, обрушив на край до 29 мм осадков, при этом ветер усиливался до 26 м/с. Чуть меньше небесной влаги выпало в соседних Бурятии и Амурской области (до 26 мм).
Но самая неблагоприятная погода отмечалась в Хабаровском крае, через который протянулся контрастный атмосферный фронт.
В крае погода норму по дождям уже выполнила, а дожди все идут и идут. В четверг в отдельных районах края сильный дождь добавил еще 68 мм.
В выходные дни влияние циклонов на юге Дальнего Востока сохранятся. Пройдут сильные, местами очень сильные, дожди с грозами и усилением ветра. / meteonovosti.ru /
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