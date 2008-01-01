Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
24 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке ни дня без дождя


ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 24 июля

  Июль продолжает испытывать жителей южный районов Дальнего Востока дождливой и ветреной погодой. Именно на юге региона складываются благоприятные условия для формирования волновых циклонов. Нескончаемой чередой они движутся в западно-восточном направлении вдоль Амура.

Очередной волновой циклон в четверг сформировался над югом Забайкальского края, обрушив на край до 29 мм осадков, при этом ветер усиливался до 26 м/с. Чуть меньше небесной влаги выпало в соседних Бурятии и Амурской области (до 26 мм).

Но самая неблагоприятная погода отмечалась в Хабаровском крае, через который протянулся контрастный атмосферный фронт.

В крае погода норму по дождям уже выполнила, а дожди все идут и идут. В четверг в отдельных районах края сильный дождь добавил еще 68 мм.

В выходные дни влияние циклонов на юге Дальнего Востока сохранятся. Пройдут сильные, местами очень сильные, дожди с грозами и усилением ветра. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+16
Пт.
24 июл.
+18
Сб.
25 июл.
+21
Вс.
26 июл.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Кербела		 -8
Квинстаун

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Вальядолид

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100