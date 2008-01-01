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Новости погоды
Погода в России перепутала север с югом
ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 24 июля
В текущие дни температурный режим на территории России удивляет контрастами. В арктической зоне России сформировались очаги с аномально высокой температурой воздуха. На европейской территории - это побережье Ненецкого автономного округа и район островов Новой Земли, где среднесуточная температура превышает норму на 8 градусов. На азиатской территории аномально тепло на арктическом побережье Якутии, превышение по отношению к норме составляет 12! градусов.
Накануне, 23 июля, в этих районах были обновлены рекорды суточных максимумов. В районе Малых Кармакул максимальная температура составила +24.7 градусов, что на 4.1 градуса выше рекорда 2018 года.
На арктическом побережье Якутии городами-рекордсменами стали Бухта Амбарчик и Чокурдах. В Бухте Амбарчик максимальная температура 23 июля составила +27 градусов, а в поселке Чокурдах - +32 градуса. Все пункты расположены за Полярным кругом. / meteonovosti.ru /
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