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Новости погоды


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Погода в России перепутала север с югом


ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 24 июля

  В текущие дни температурный режим на территории России удивляет контрастами. В арктической зоне России сформировались очаги с аномально высокой температурой воздуха. На европейской территории - это побережье Ненецкого автономного округа и район островов Новой Земли, где среднесуточная температура превышает норму на 8 градусов. На азиатской территории аномально тепло на арктическом побережье Якутии, превышение по отношению к норме составляет 12! градусов.

Накануне, 23 июля, в этих районах были обновлены рекорды суточных максимумов. В районе Малых Кармакул максимальная температура составила +24.7 градусов, что на 4.1 градуса выше рекорда 2018 года.

На арктическом побережье Якутии городами-рекордсменами стали Бухта Амбарчик и Чокурдах. В Бухте Амбарчик максимальная температура 23 июля составила +27 градусов, а в поселке Чокурдах - +32 градуса. Все пункты расположены за Полярным кругом. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+16
Пт.
24 июл.
+18
Сб.
25 июл.
+21
Вс.
26 июл.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Кербела		 -8
Квинстаун

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Вальядолид

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