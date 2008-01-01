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В Республике Беларусь погода мало напоминает макушку лета

ИА "Метеоновости" / 13:45 Пятница, 24 июля



Центральный месяц лета не слишком ласков по отношению к жителям соседней Республики Беларусь. Самым теплым периодом стала первая пятидневка месяца, но даже тогда максимальная температура не достигала тридцатиградусных значений. После этого дневная температура в большинстве дней колебалась около 20 градусов, а для июля такая температура на 3-5 градусов ниже нормы.



Очередная волна холода пришлась на эту неделю. В четверг в Минске было дождливо и холодно, днем всего 19.6 градусов.



В городе Барановичи, что в Брестской области, днем было чуть за двадцать, зато под утро воздух остыл до температуры +6.9 градусов, что стало рекордом суточного минимума, предыдущий рекорд выше всего на 0.1 градуса и отмечался в 1971 году. / meteonovosti.ru /



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