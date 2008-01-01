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Новости погоды


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Ночи в Москве стали холоднее


ИА "Метеоновости" / 13:46 Пятница, 24 июля

  Первый предвестник осени в средней полосе Европейской России - холодные ночи. В дневные часы при солнечной погоде воздух еще может прогреться до вполне комфортных значений, а вот под утро погода начинает напоминать о приближающейся осени.

Минувшей ночью минимальная температура в столице (по данным метеостанции ВДНХ) составила +11.7 градусов. И это уже вторая ночь, когда температура не дотягивает до отметки +12 градусов (первая, с температурой +11.3 градуса, отмечалась 10 июля).

Днем в четверг температуре не удалось преодолеть отметку в +20 градусов, ее максимальное значение было +19.3. В итоге среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 3.2 градусов. Такая величина отрицательной температурной аномалии наблюдается в текущем июле впервые. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+49
Багдад		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Дуньхуа

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