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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Суббота, 25 июля

  Предстоящим днём в Московском регионе ожидается сухо и солнечно, благодаря антициклону, центр которого разместится над югом Тульской области.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 25 июля при переменной облачности без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21..23 градуса, по области 19..24. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного повышенное 750 мм рт ст.. Содержание кислорода в пределах климатической нормы.

Метеопатические реакции при таких внешних условиях развиваются редко, для многих людей с различными хроническими заболеваниями такие погодные условия являются комфортными, что следует провести день с пользой для организма, постараться больше бывать на свежем воздухе, заниматься оздоровительными и общеукрепляющими видами спорта.

Геомагнитный фон 25 июля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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