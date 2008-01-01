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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 25 июля
Несмотря на неустойчивость июльской погоды в Москве, средняя температура минувших дней остается выше нормы на 1 градус. Сегодняшний день будет лучиком надежды на тепло. Максимальная температура в городе ожидается от 21 до 23 градусов и обойдется без дождей. Это теплее, чем накануне, но ниже средних многолетних значений. Рекорды сегодняшнего дня останутся в прошлом, поскольку все они далеки от фактической погоды. Самая низкая температура 25 июля отмечалась в далеком 1928 году, под утро столбики термометров остановились у отметки в +6.5 градусов.
По теплу вне конкуренции остается июль 2010 года. В этот день максимальная температура составила 36 градусов, что стало суточным рекордом. Сильными дождями вошел в историю наблюдений этот день в 1975 году. За сутки на Москву вылилось 40 мм осадков, чуть меньше половины месячной нормы.
В прошлом, 2019 году, температура воздуха была в пределах нормы. Ночью +15.0, днем 22,1 градуса. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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