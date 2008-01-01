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В Новороссийск намечается бора

ИА "Метеоновости" / 10:41 Суббота, 25 июля



Синоптическая ситуация над югом России создает условия для усиления северо-восточного ветра на черноморском побережье на участке Новороссийск-Геленджик. Над Ростовской областью усиливается антициклон, а над Турцией сохраняется область пониженного атмосферного давления.



К 3 утра 25 июля ветер в Геленджике достиг 21м/с, в Новороссийске - 17м/с. В течение субботы ветер будет усиливаться, к 26 июля сила ветра достигнет 27м/с.



Сильный ветер "собьет" жару, но может внести коррективы при проведении праздника Военно-морского флота. / meteonovosti.ru /



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