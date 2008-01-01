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Новости погоды


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Рекордные осадки нарушили режим рек в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 11:07 Суббота, 25 июля

  В 2020 году в столичном регионе весеннее половодье не случалось. Снега было мало, и март месяц оказался на редкость теплым. Но с мая природа дождями ополчилась на столичный регион.

В Москве, на станции ВДНХ за период с 1 мая до 25 июля выпало 435мм осадков ( 63%) месячной нормы. За последние 140 лет такое случается впервые!

На переизбыток осадков в начале июля среагировали реки и водохранилища. В последней декаде июля ливней столичном регионе было меньше, и уровень воды в реках стал снижаться. Максимальное снижение уровня ( на 50-70 см) наблюдалось на реке Ока на участке от Серпухова до Каширы. На 16-26 см снижался уровень воды в верховьях реки Москвы выше Можайского водохранилища и на реке Истра, в верховьях реки. Протва (приток Оки) у города Верея.

Температура воды в поверхностном слое остается низкой для данного сезона (из-за большого объема воды и холодных ночей в середине июля) и составляет 18-19 градусов на Оке. Минимальная температура воды в верховьях реки- Москва, на реке Истра (15 градусов).

В ближайшие трое суток значимых осадков в столичном регионе не ожидается, на реках Москвы и Московской области сохранится тенденция снижения уровня воды. / meteonovosti.ru /
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