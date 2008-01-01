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Рекорды прошедших суток

ИА "Метеоновости" / 11:21 Суббота, 25 июля



Самая большая аномалия тепла на территории России сохранялась на северо-востоке Якутии и достигала 8-12 градусов. Обновились рекорды тепла в Оймяконе, Чокурдахе, Томпо, где температура повышалась соответственно до 30,6, 28,4 и 31,7 градуса. Завтра на северо-востоке Якутии температура местами еще может достигать 30-35 градусов, а вот к началу недели с аномальным теплом республике Саха придется расстаться. Аномалия тепла переместится на Чукотку, однако тепло там надолго не задержится.



Не устояли рекорды тепла и в Ненецком автономном округе. Так в городах Индигира и Шойна максимальная температура воздуха составляла 28,8 и 27,4 градуса, что превысило абсолютные максимумы температуры для этого дня на 1-2 градус.



А вот в центре Европейской России средняя суточная температура не дотягивала до климатической нормы 2-4 градусов. В ряде городов Псковской, Ярославской, Тульской, Рязанской и Тамбовской областей были обновлены рекорды минимальной температуры за 24 июля. Холодной была и прошедшая ночь. Но уже сегодня в центре России станет теплее, а завтра температурный режим приблизится к обычному для этих дней лета. / meteonovosti.ru /



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