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Новости погоды


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Погода в городах проведения парада в честь Дня ВМФ


ИА "Метеоновости" / 13:26 Суббота, 25 июля

  Атмосферные фронты циклона, что "кружит" над акваторией Северного моря и в чью систему вошел теряющий активность циклон с севера Балтики, продолжают портить погоду на северо-западе Европейской России. В северной столице, где пройдет главный морской парад, уже не один день с дождями. Накануне ночью, вблизи атмосферного фронта, тоже не обойдется без дождя. А вот уже к утру атмосферный фронт должен покинуть Санкт-Петербург и при облачной погоде с прояснениями сколь либо существенных осадков в городе не предвидится. Однако зрителям лучше подстраховаться и взять зонтики. Под утро температура понизится до 14-16 градусов, максимальная температура воздуха днем составит 20-22 градуса.

А в Балтийске, в теплой части циклона, днем до 26 тепла, а кратковременные дожди ожидаются лишь вечером.

На южных морских рубежах нашей страны погода не помешает проведению морского парада: в Севастополе небольшой дождь и гроза возможны лишь во второй половине праздничного дня, при северном ветре ( 6-11 м/сек) днем около 30 градусов.

Раньше всего парад начнется на Дальнем Востоке. И большую часть дня погода не должна испортить настроения участникам и гостям праздника. Во Владивостоке небольшой дождь пройдет лишь к вечеру. Под утро 16-18, днем 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 м/сек. / meteonovosti.ru /
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