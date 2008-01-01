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Новости погоды


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Самая холодная ночь июля


ИА "Метеоновости" / 14:39 Суббота, 25 июля

  Прошедшая ночь была самой холодной самого жарком месяца года. В Москве температура понижалась до 8-10 градусов и только в центре города было на пару градусов теплее. Холодно было и в Подмосковье, где под утро термометры показывали 6-9 градусов, а на востоке столбики термометром опускались даже до 4 градусов! Совсем не июльская температура. Холодно было и в других областях Центра России. К счастью, погода налаживается. С южным ветром в Центр России начинает поступать более теплый воздух и температурный режим приближается к обычному для этих дней лета. Уже этой ночью в Москве 13-15, в Подмосковье 12-17 градусов. Еще теплее в Черноземье, где ночью преобладающей температурой будет 9-14 градусов, а днем 23-29, местами до 31 градуса. Местами не обойдет без коротких дождей. И такая погода продержится до конца месяца. / meteonovosti.ru /
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