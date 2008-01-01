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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:12 Воскресенье, 26 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле высокого давления, под влиянием теплого атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В столичном мегаполисе погода вполне благоприятная, температура днем составит 23..25 градусов, уменьшится влажность, чаще будет проглядывать солнце, незначительно повышенный фон атмосферного давления и очень комфортный кислородный режим - выше нормы на 9-11 единиц. Такие внешние условия не являются нагрузочными для организма, редко вызывают развитие обострения и осложнения имеющихся хронических недугов.

Такая погода является природным "лекарем" и надо постараться использовать ее с пользой для организма. Больше времени посвятить прогулкам, дозированным терренкурам, активному отдыху на свежем воздухе. Если нет противопоказаний, можно принимать воздушные ванны, делать дыхательную гимнастику, что благоприятно скажется на самочувствии, активности, настроении.

Геомагнитный фон 26 июля спокойный. / meteonovosti.ru /
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