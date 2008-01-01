

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:46 Воскресенье, 26 июля



В Москве и области температурный режим налаживается. С южным ветром начинает поступать более теплый воздух, и столбики термометров устремляются вверх. Сегодня днем в Москве уже 23..25 градусов. При переменной облачности местами не исключен небольшой дождь. Ветер южный 3-8 м/с.



До рекорда тепла, конечно, далеко (37,5 градуса было в 2010 году), зато более комфортно. А самой холодной была ночь далекого 1880 года, когда под утро температура опускалась до 6,2 градуса. Самым дождливым был день 1894 года, когда выпало 42,5 мм осадков.



Теплым было 26 июля в прошлом году. Даже ночью температура не опускалась ниже 22,9 градуса, а днем воздух прогревался до 28,7 градуса, слегка моросил дождик. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



