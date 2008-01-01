Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
26 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:46 Воскресенье, 26 июля

  В Москве и области температурный режим налаживается. С южным ветром начинает поступать более теплый воздух, и столбики термометров устремляются вверх. Сегодня днем в Москве уже 23..25 градусов. При переменной облачности местами не исключен небольшой дождь. Ветер южный 3-8 м/с.

До рекорда тепла, конечно, далеко (37,5 градуса было в 2010 году), зато более комфортно. А самой холодной была ночь далекого 1880 года, когда под утро температура опускалась до 6,2 градуса. Самым дождливым был день 1894 года, когда выпало 42,5 мм осадков.

Теплым было 26 июля в прошлом году. Даже ночью температура не опускалась ниже 22,9 градуса, а днем воздух прогревался до 28,7 градуса, слегка моросил дождик. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Пн.
27 июл.
+25
Вт.
28 июл.
+26
Ср.
29 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Багдад		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Сидней
комфортное место: Пуэбло

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100