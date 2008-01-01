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О тропических циклонах в северном полушарии

ИА "Метеоновости" / 11:26 Воскресенье, 26 июля



После непродолжительного затишья, в северном полушарии вновь активизировались тропические циклоны.



Лидером по количеству является Атлантический океан. Бывший тропический шторм "GONZALO", который надвигался на южную часть Наветренных островов, уже 25 июля ослабел до тропической депрессии. Она находится у северо-западного побережья острова Тринидад и движется на запад со скоростью 33 км/час. Скорость ветра вблизи центра ослабела до 15 м/с с порывами до 20 м/с. Тем не менее, он отметится проливными дождями на островах Тринидад и Тобаго, а также в прибрежных районах Венесуэлы. На Наветренных и Подветренных островах осадки ожидаются не столь интенсивные.



Второй тропический циклон, "HANNA", который находится в Мексиканском заливе. Накануне, 25 июля, он усилился до стадии урагана и, в первой половине ночи достиг побережья американского штата Техас. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, он находился в 50 км к северо-востоку от населенного пункта Порт-Мансфилд и двигался на запад со скоростью 13 км/час. Скорость ветра вблизи центра достигала 140 км/час. На части побережья Техаса объявлено предупреждение об урагане, с которым будут связаны сильные проливные дожди, высокие волны, нельзя исключить и наводнения.



В Тихом океане бушует ураган "DOUGLAS", который направляется к Гавайям. В минувшую субботу он находился в 525 км к востоку от города Хило на острове Гавайи и двигался на северо-запад со скоростью 30 км/час, максимальная скорость вблизи центра составляла 150 км/час. Сегодня, 26 июля, скорость ветра ослабела до 148 км/час с порывами 185 км/час, однако ураган очень опасен для Гавайев. Предупреждение об урагане объявлено на острове Оаху, действует на островах Гавайи, Ланаи, Молокаи и Кахоолаве. ПО данным Центрально-Тихоокеанского центра ураганов в Гонолулу, ожидаются сильный ветер, высокие волны, проливные дожди, не исключены наводнения и оползни. / meteonovosti.ru /



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